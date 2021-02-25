В Иркутске с 1 по 6 марта пройдет Неделя неформального образования

В Иркутске с 1 по 6 марта пройдет IX Неделя неформального образования. На различных площадках города состоится около 700 познавательных и обучающих занятий. Программой запланировано проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству, живописи, деревообработке, открытых тренировок по йоге, дзюдо, айкидо, капоэйра, каратэ. Также состоятся занятия по профориентации в иркутских сузах, консультации и тренинги психологов, занятия по программированию и построению вэб-сайтов, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой количество участников на каждом мероприятии ограничено до 15 человек, все участники должны иметь средства индивидуальной защиты (маски, антисептики).

В рамках Недели состоится розыгрыш призов в социальной сети Instagram. Для участия необходимо опубликовать пост с фото или видео с мероприятия, которое вы посетили и поставить #Неделя2021Иркутск. Победители розыгрыша будут определены случайным образом 9 марта.