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В Иркутской области действуют 54 ледовые переправы

На сегодняшний день в Иркутской области функционируют 54 ледовые дороги в 18 муниципальных образованиях, с помощью которых обеспечен безопасный проезд по льду транспортных средств, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

– Лица, ответственные за содержание и эксплуатацию переправ, ежедневно проводят замеры льда, оценивают его структуру. В случае ухудшения ледовой обстановки незамедлительно будут приняты меры по уменьшению грузоподъемности трасс или их закрытию, – подчеркивается в официальном сообщении ведомства.

Всего в зимний период на территории региона запланирована эксплуатация 58 ледовых переправ: 14 областного и 44 местного значения в 20 муниципальных образованиях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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