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Зимние сельские спортивные игры Иркутской области пройдут в поселке Залари

В поселке Залари с 26 по 28 февраля состоятся XXXVII зимние сельские спортивные игры Иркутской области. Заявки на участие подали 20 команд из Зиминского, Казачинско-Ленского, Боханского, Качугского, Ольхонского, Нижнеудинского, Куйтунского, Черемховского районов и других муниципальных образований. Об этом сообщил заместитель министра спорта области Павел Богатырев.

- Уже третий год подряд министерство спорта Приангарья совместно с администрацией Заларинского района проводит финальные соревнования зимних сельских спортивных игр Иркутской области в Заларях. Ожидается, что в этом году в соревнованиях примут участие более 200 человек из различных районов области, - отметил Павел Богатырев.  

Зимние сельские спортивные игры проводятся в три этапа. Первый этап является муниципальным, второй этап – зональные отборочные соревнования по ринк-бенди, третий – финальные соревнования.

В программу финальных соревнований включены лыжные гонки, ринк-бенди, полиатлон, а также соревнования механизаторов. Соревнования по полиатлону включают в себя стрельбу из пневматической винтовки и лыжные гонки (для мужчин дистанция 5 км, для женщин – 2,5 км свободным стилем). Механизаторы будут состязаться в лыжных гонках и вождении трактора по заданной трассе на время. Соревнования пройдут на нескольких объектах – на стадионе «Урожай», корте и автодроме Заларинского агропромышленного техникума, а также лыжной базе. На играх будут соблюдены меры по профилактике новой коронавирусной инфекции, предусмотренные Роспотребнадзором.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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