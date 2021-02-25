36 библиотек в отдалённых районах Приангарья в 2021 году подключат к интернету

Это небольшие сельские и поселковые учреждения в Зиминском, Качугском, Усольском, Чунском, Жигаловском и Нижнеилимском районах. Работы планируют провести в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Иркутская область отправила заявку в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Какие учреждения войдут в проект, станет известно в апреле.

В Иркутской области действует 741 муниципальная общедоступная библиотека. 456 из них подключены к интернету. В 2020 году подключение библиотек к глобальной сети проводили в рамках федеральной целевой программы «Развитие культуры». На эти цели было направлено 955,1 тыс. руб., из них 754,5 тыс. руб. — из средств федерального бюджета и 200,6 тыс. руб. — из областного бюджета. На эти средства проведено подключение 18 библиотек. Они расположены в десяти муниципальных образованиях. Это Братский, Жигаловский, Казачинско-Ленский, Качугский, Киренский, Куйтунский, Ольхонский, Чунский, Осинский и Эхирит-Булагатский районы.