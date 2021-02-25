Детские игровые комнаты Иркутской области возобновят работу

Глава региона Игорь Кобзев внес изменения в Указ в соответствии с решением СПЭК.

Услуги детских игровых комнат и детских развлекательных центров разрешено предоставлять при условии посещения одного ребенка на два кв. м помещения сообщают в пресс-службе губернатора Иркутской области.

Ученые также выяснили, что половина переболевших коронавирусом детей сохранились симптомы болезни. В их числе бессоница, боли в груди, мышцах и суставах, хроническая усталость, насморк, потеря внимания.