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Детские игровые комнаты Иркутской области возобновят работу

Глава региона Игорь Кобзев внес изменения в Указ в соответствии с решением СПЭК.  

Услуги детских игровых комнат и детских развлекательных центров разрешено предоставлять при условии посещения одного ребенка на два кв. м помещения сообщают в пресс-службе губернатора Иркутской области.

Ученые также выяснили, что половина переболевших коронавирусом детей сохранились симптомы болезни. В их числе бессоница, боли в груди, мышцах и суставах, хроническая усталость, насморк, потеря внимания.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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