Десятимиллионным инвестором на Мосбирже стал клиент Тинькофф Банка из Иркутской области

За прошлый год брокерские счета открыли 5 миллионов человек – больше, чем за все предыдущие годы, сообщают в пресс-службе Мосбиржи.

Лидеры по количеству открытых счетов частных инвесторов – Сбербанк (4,20 млн), Тинькофф Банк (4,19 млн), ВТБ (1,23 млн), БКС (0,63 млн), Альфа-банк (0,56 млн).

Частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках биржи. Их доля в объеме торгов акциями – 42%, облигациями – 10,5%, деривативами – 42%, валютой – 14%.

Всего на Московской бирже физлицами открыто свыше 16 миллионов брокерских счетов.

Напомним, что две трети брокерских счетов россиян остаются пустыми. По итогам 2020 года розничные инвесторы имели активов на брокерских счетах и счетах доверительного управления на 6 трлн руб. Этот результат почти в два раза превысил показатель годичной давности (3,2 трлн руб.).