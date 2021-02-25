Новости

В Нижнеудинске осудили главу железнодорожной станции

Незаконные действия привели к ущербу в 800 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Судом установлено, что бывший начальник Нижнеудинской дистанции пути, используя свое служебное положение, злоупотребляя наделенными правами, заключал фиктивные договоры гражданско-правового характера с физическими лицами на выполнение работ для нужд дистанции пути. При этом фактически подрядчики указанные работы не выполняли, а осуществляли строительство и охрану иных объектов в интересах подсудимого.

В ходе судебного разбирательства государственным обвинителем Нижнеудинской транспортной прокуратуры допрошено более 50 свидетелей и исследован значительный объем письменных и иных вещественных доказательств.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии, назначил наказание в виде штрафа размером 50 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
От ледяных скульптур до трейлраннинга: на Ольхоне состоялся второй фестиваль Olkhon Ice Fest
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании