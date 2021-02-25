В Нижнеудинске осудили главу железнодорожной станции

Незаконные действия привели к ущербу в 800 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Судом установлено, что бывший начальник Нижнеудинской дистанции пути, используя свое служебное положение, злоупотребляя наделенными правами, заключал фиктивные договоры гражданско-правового характера с физическими лицами на выполнение работ для нужд дистанции пути. При этом фактически подрядчики указанные работы не выполняли, а осуществляли строительство и охрану иных объектов в интересах подсудимого.

В ходе судебного разбирательства государственным обвинителем Нижнеудинской транспортной прокуратуры допрошено более 50 свидетелей и исследован значительный объем письменных и иных вещественных доказательств.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в инкриминируемом деянии, назначил наказание в виде штрафа размером 50 тыс. рублей.