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Минздрав снизил отпускную цену «Спутник V» до 866 рублей

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Минздрав России вдвое снизил предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V». Теперь она составляет 866 руб. 81 коп. за два компонента. Ранее цена составляла 1942 руб.

«Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину "Спутник V", теперь она составляет 866 руб. 81 коп. за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость)»,— говорится в сообщении на сайте правительства.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, цену удалось снизить за счет оптимизации производства вакцины и роста его объемов. «Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации»,— отметил он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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