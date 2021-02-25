На образование Иркутской области в 2020 году потратили более четырех млрд рублей

Около пяти тысяч детей приступили к занятиям в девяти построенных школах. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Введены в эксплуатацию 17 детских садов, их посещают 2413 воспитанников. Кроме этого, появились принципиально новые модели организаций дополнительного образования детей: центр цифрового образования IT- куб в Братске, детский технопарк «Сибирь» в Усолье-Сибирском, мобильный кванториум «Спутник» и региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Персей». 102 «Точки роста» в школах Иркутской области оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

Не остались без внимания дети с особыми образовательными потребностями: на обеспечение их реабилитационными и абилитационными услугами выделено около 10 млн рублей.

В министерстве образования региона отмечают, что результаты внешних оценок образовательных результатов школьников позволяют говорить о том, что система образования региона выдержала испытание пандемией. По итогам ЕГЭ в 2020 году 12% выпускников показали результаты выше 80 баллов, из них 56 человек - стобалльники. Значительно снизилось число выпускников, не сдавших экзамены.