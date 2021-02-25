Иркутяне пожаловались на качество горячих обедов в школах

Минобр региона рекомендовал департаменту образования усилить контроль за организацией и качеством питания, сообщают в областной администрации.

Поводом для этого послужили сообщения горожан в социальных сетях на качество предлагаемых обедов. В частности, жалобы касались питания учащихся школы №66 Иркутска. Детям выдали слипшиеся пельмени.

В настоящее время организацией питания в образовательных организациях областного центра отвечает МУП «Комбинат питания г. Иркутска».

Также в министерстве отметили, что в средних общеобразовательных учреждениях организован родительский контроль, в работе которого могут принять участие заинтересованные родители (законные представители). О своем намерении необходимо оповестить администрацию школы и председателя родительской общественности.

С 1 сентября 2020 года в соответствии с поручением Президента РФ все обучающиеся начальной школы Иркутской области питаются бесплатно. Из областного бюджета для софинансирования расходов выделено 391,4 млн рублей.

Всего в регионе 871 школа. На данный момент, по данным Роспотребнадзора, не имеют положительного заключения экспертизы 32 школы в шести муниципальных образованиях (Иркутск, Заларинский, Нукутский, Боханский, Осинский, Куйтунский районы).