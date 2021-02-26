Мировая валюта и мировое правительство

Российский МИД призывает отказаться от доллара, считая его ядовитым активом. Санкции действительно могут через доллар США достать неугодные США и Западу страны – Россию, Иран, Китай или Турцию.

В международных резервах России доля долларов и долларовых бумаг значительно сокращена. Еще несколько лет назад Россия начала процесс максимального отказа от доллара в своей внешней торговле. Цели были озвучены следующие: с Европой расчеты в евро, с Китаем – а евро и юанях, в СНГ – национальные валюты, прежде всего, российский рубль. Сейчас в рамках стран ЕАЭС 80% расчетов идет в национальных валютах, прежде всего, в российских рублях. Непосредственно с США Россия торгует мало. Понятно, что вес России в глобальной экономике и финансах невелик. То есть отказ от доллара не нанесет серьезного ущерба статусу доллара как единственной мировой резервной валюты.

Другое дело, что Россия может предложить альтернативу – золотой стандарт двадцать первого века. Расчеты в мировой торговле должны идти не на основе доллара, а на основе золота. Так было в конце XIX века. Но, естественно, в более современном техническом формате. Не самим золотом, а на основе золотых запасов и бумаг под золотое обеспечение. В перспективе можно говорить о мировой единой валюте на основе золота. То есть национальные правительства откажутся от национальных валют в пользу нового золотого стандарта. Можно также будет говорить о мировом правительстве, куда войдут ведущие страны незападного мира. Доля в этом акционерном обществе будет зависеть от размера золотого запаса, экономики и, конечно, военной составляющей. Здесь конкуренцию России может составить только Индия и Китай. Доллар рухнет, когда от него откажется мировая торговля.

Какие будут новые санкции США – сказать сложно. В принципе, они могут коснуться долларовых накоплений россиян как банковских счетов, так и кэша. Я бы перевел сбережения в рубли, депозиты и акции российских компаний, «голубые фишки» – «Ростелеком», «Сбер», «Лукойл» и т.д.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»