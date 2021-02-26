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ФАС назвала непристойным и вызывающим клип Моргенштерна и Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) усмотрела признаки нарушения законодательства о рекламе в действиях создателей опубликованного в конце 2020 года ролика с участием известного рэпера Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов». В связи с этим ведомство начало производство по делу и обязало представителей музыканта и Альфа-банка, карта которого рекламируется в ролике, не позднее 19 марта представить «письменные объяснения».

Регулятор считает, что созданный в ролике образ сотрудниц Альфа-банка «вызывающим и непристойным». Девушки появляются в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье». По мнению ведомства, «созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка».

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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