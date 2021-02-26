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Альфа-Банк снизил ставки на ипотеку для предпринимателей

Ставка по ипотеке для предпринимателей в Альфа-Банке стала ниже на 0,5 п.п. — новая ставка на новостройку от 8,19%, на вторичное жилье от 8,39%, а рефинансировать ипотеку стороннего банка предприниматели могут по ставке от 8,49%.

– Для льготной ипотеки с господдержкой для ИП и собственников бизнеса продолжают действовать ставки от 6,49%, – подчеркивается в официальном сообщении банка.

Получить одобрение по ипотеке в Альфа-Банке можно онлайн, даже без документов о доходах и занятости.

Рассчитать точные условия ипотечного займа и оставить заявку можно на странице https://alfabank.ru/get-money/mortgage/.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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