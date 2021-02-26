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В Иркутской области задержали подозреваемого в нападении на таксиста

На просёлочной дороге пассажир ранил таксиста предметом, похожим на нож, и угнал машину, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Вскоре в нескольких километрах от места происшествия, вблизи посёлка Ханжиново, сотрудники ГИБДД старшие лейтенанты полиции обнаружили разыскиваемый автомобиль, застрявший в снегу. Они оповестили коллег и решили приблизиться.

Водитель, заметив полицейских, начал движение и, выехав на дорогу, попытался скрыться. В ходе преследования полицейские неоднократно предупреждали гражданина о необходимости остановиться, однако он игнорировал их законные требования.

Для остановки машины, на которой пытался скрыться подозреваемый в совершении преступления, инспекторы применили оружие, повредив колёса транспортного средства. Автомобиль двигался ещё несколько километров с простреленными шинами.

Вскоре экипаж полиции остановил иномарку.

Оказалось, что за рулём находился 26-летний неоднократно судимый житель города Зима. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения. Позже выкинутый им предмет, похожий на нож, правоохранители нашли и направили на исследование.

Максимальная санкция – наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Известно, что из мест лишения свободы мужчина освободился менее месяца назад.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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