Новости

«Слата» предложит цветные пельмени и супы собственного производства

В первый день весны в торговой сети «Слата» в продаже появятся цветные пельмени. Ранее покупателям были предложены пироги, супы и фаст фуд. Компания объявила об обновлении линейки продукции собственного производства.

На сегодняшний день ТС «Слата» ежедневно отгружает более 15 тонн готовой продукции собственного производства в свои супермаркеты. Ассортимент представлен 350 наименованиями в 80 супермаркетах, а также в интернет-магазине сети.

– Собственное производство всегда позволяет предлагать покупателям свежую продукцию. У жителей Иркутска особой популярностью пользуются кулинарные и хлебобулочные изделия. В топе – классический «Оливье с колбасой», «Сельдь под шубой», «Морковь по-корейски», хлеб, булочки домашние, но и так называемые новинки стали вызывать все больший интерес. Покупатель готов пробовать новые вкусы или желает видеть на витринах забытое «старое», – подчеркивается в сообщении компании.

Чтобы выявить новые потребности, компания проводит регулярные опросы покупателей.

– Именно так, с помощью опросов, мы выявили, что в продаже не хватает пирогов, – рассказала главный технолог ТС «Слата»  Марина Острасть. – Наибольший интерес к этому продукту проявляют взрослые женщины и мужчины, привыкшие к пирогам еще с советских времен. Сегодня многие женщины работают, и на сложные в приготовлении пироги у них не остается времени. Мы же знаем все тонкости и нюансы выпечки изумительных пирогов с начинкой. С 10 февраля в любом супермаркете «Слата» можно приобрести пироги с яблоками, брусникой, вишней, клубникой, творогом, капустой, картофелем и курицей.

Еще одной яркой новинкой этой весны станут цветные пельмени, в состав которых входит говядина, куриное филе, соль, черный перец и репчатый лук. Что же касается цветного теста, его яркости технологи добились с помощью натуральных пищевых красителей.

«Продукты легкого приготовления» сегодня популярны в сети – спрос на полуфабрикаты и готовую кулинарию уже сформирован среди покупателей. В супермаркетах «Слата» линейка полуфабрикатов в оболочке из теста представлена 8 видами пельменей и 4 видами вареников. Наиболее популярные в продаже –  пельмени «Домашние». В сети надеются, что яркие, по-настоящему весенние пельмешки придутся по вкусу не только детям, но и всей семье.

Еще одним нововведением февраля стали супы: «Солянка сборная мясная», «Суп-лапша домашняя», «Суп-пюре грибной».

– Мы выпускаем большой ассортимент готовых к употреблению блюд и считаем, что нашему потребителю для выбора полноценного обеда или ужина как раз не хватает супа, – дополнила Марина Острасть. – Каждая порция только что приготовленного супа помещается для хранения в камеру шоковой заморозки, позволяющей сохранить качество продукта и вкус в первозданном виде, даже после размораживания. Далее супы доставляются в магазины, где потребитель, приобретая этот продукт, может разогреть его в микроволновой печи при максимальной температуре в течение 4-х минут, и получить полноценное первое блюдо.  

Читайте также:

Бизнес требует онлайн-равенства: владельцы гостиниц и ресторанов недовольны доступом к агрегаторам
26 февраля 2021
ПСБ: Лента в 2020 г. вышла на максимальную чистую прибыль за последние годы
25 февраля 2021

Если говорить о трендах, то в сети отмечают, что интерес к популярному направлению Food to go будет только набирать обороты. Активный рост продаж показывают сэндвичи, гамбургеры, пицца. В семи супермаркетах в тестовом режиме запущены в продажу жареные блюда в панировке и упакованные в эко-коробочки: крылышки по-китайски, кальмары в кляре, курица «Бомбей», картофель фри. Еще одной востребованной категорией является продукция направления «здоровое питание»: запеканки, блюда из творога, каши. В ближайшем будущем собственное производство «Слаты» начнет выпуск маринованных овощей в индивидуальной упаковке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (451)


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
От ледяных скульптур до трейлраннинга: на Ольхоне состоялся второй фестиваль Olkhon Ice Fest
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании