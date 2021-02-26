«Слата» предложит цветные пельмени и супы собственного производства

В первый день весны в торговой сети «Слата» в продаже появятся цветные пельмени. Ранее покупателям были предложены пироги, супы и фаст фуд. Компания объявила об обновлении линейки продукции собственного производства.

На сегодняшний день ТС «Слата» ежедневно отгружает более 15 тонн готовой продукции собственного производства в свои супермаркеты. Ассортимент представлен 350 наименованиями в 80 супермаркетах, а также в интернет-магазине сети.

– Собственное производство всегда позволяет предлагать покупателям свежую продукцию. У жителей Иркутска особой популярностью пользуются кулинарные и хлебобулочные изделия. В топе – классический «Оливье с колбасой», «Сельдь под шубой», «Морковь по-корейски», хлеб, булочки домашние, но и так называемые новинки стали вызывать все больший интерес. Покупатель готов пробовать новые вкусы или желает видеть на витринах забытое «старое», – подчеркивается в сообщении компании.

Чтобы выявить новые потребности, компания проводит регулярные опросы покупателей.

– Именно так, с помощью опросов, мы выявили, что в продаже не хватает пирогов, – рассказала главный технолог ТС «Слата» Марина Острасть. – Наибольший интерес к этому продукту проявляют взрослые женщины и мужчины, привыкшие к пирогам еще с советских времен. Сегодня многие женщины работают, и на сложные в приготовлении пироги у них не остается времени. Мы же знаем все тонкости и нюансы выпечки изумительных пирогов с начинкой. С 10 февраля в любом супермаркете «Слата» можно приобрести пироги с яблоками, брусникой, вишней, клубникой, творогом, капустой, картофелем и курицей.

Еще одной яркой новинкой этой весны станут цветные пельмени, в состав которых входит говядина, куриное филе, соль, черный перец и репчатый лук. Что же касается цветного теста, его яркости технологи добились с помощью натуральных пищевых красителей.

«Продукты легкого приготовления» сегодня популярны в сети – спрос на полуфабрикаты и готовую кулинарию уже сформирован среди покупателей. В супермаркетах «Слата» линейка полуфабрикатов в оболочке из теста представлена 8 видами пельменей и 4 видами вареников. Наиболее популярные в продаже – пельмени «Домашние». В сети надеются, что яркие, по-настоящему весенние пельмешки придутся по вкусу не только детям, но и всей семье.

Еще одним нововведением февраля стали супы: «Солянка сборная мясная», «Суп-лапша домашняя», «Суп-пюре грибной».

– Мы выпускаем большой ассортимент готовых к употреблению блюд и считаем, что нашему потребителю для выбора полноценного обеда или ужина как раз не хватает супа, – дополнила Марина Острасть. – Каждая порция только что приготовленного супа помещается для хранения в камеру шоковой заморозки, позволяющей сохранить качество продукта и вкус в первозданном виде, даже после размораживания. Далее супы доставляются в магазины, где потребитель, приобретая этот продукт, может разогреть его в микроволновой печи при максимальной температуре в течение 4-х минут, и получить полноценное первое блюдо.

Если говорить о трендах, то в сети отмечают, что интерес к популярному направлению Food to go будет только набирать обороты. Активный рост продаж показывают сэндвичи, гамбургеры, пицца. В семи супермаркетах в тестовом режиме запущены в продажу жареные блюда в панировке и упакованные в эко-коробочки: крылышки по-китайски, кальмары в кляре, курица «Бомбей», картофель фри. Еще одной востребованной категорией является продукция направления «здоровое питание»: запеканки, блюда из творога, каши. В ближайшем будущем собственное производство «Слаты» начнет выпуск маринованных овощей в индивидуальной упаковке.