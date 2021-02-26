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Эксперты спрогнозировали уровень безработицы в 2022 году

Теоретически она может появиться при новом медицинском кризисе, сообщают РИА Новости. 

«Скорее всего, восстановление на старые уровни около 4,5% произойдет в 2022. В 2021 ожидаемые темпы роста ВВП (3%) означают, что скорее безработица будет выше 4%», – отметил он.

По словам эксперта, сейчас эксперты не видят угрозы роста безработицы, однако это может произойти при новом медицинском кризисе с другой болезнью. Для восстановления рынка труда, считает он, нужна поддержка малого и среднего бизнеса.

«Восстановление сектора услуг будет не таким быстрым, в базовом сценарии роста ВВП на 3% доля МСП в России падает. Это не самый позитивный сигнал как в рамках национальных проектов, так и в целом из-за продолжения укрупнения бизнеса. Вероятно, стоит обдумать, как облегчить для МСП развитие на ближайшие три года», – отметил Шибанов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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