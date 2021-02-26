Новости

Недельный чек россиян третью неделю подряд демонстрирует рост

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 15 по 21 февраля 2021 года недельный чек вырос до уровня 616 рублей, что на 7 рублей (1,1%) больше показателя предыдущей недели, и на 74 рубля (13,6%) больше размера недельного чека 7-й недели 2020 года.

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе он показал рост на 18 рублей (3,0%).

Напомним, что с 1 по 7 февраля 2021 года недельный чек вырос до уровня 599 рублей, что на 18 рублей (3,1%) больше показателя предыдущей недели, и на 66 рублей (12,4%) больше размера недельного чека 5-й недели 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
От ледяных скульптур до трейлраннинга: на Ольхоне состоялся второй фестиваль Olkhon Ice Fest
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании