Недельный чек россиян третью неделю подряд демонстрирует рост

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 15 по 21 февраля 2021 года недельный чек вырос до уровня 616 рублей, что на 7 рублей (1,1%) больше показателя предыдущей недели, и на 74 рубля (13,6%) больше размера недельного чека 7-й недели 2020 года.

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за год, то на прошлой неделе он показал рост на 18 рублей (3,0%).

Напомним, что с 1 по 7 февраля 2021 года недельный чек вырос до уровня 599 рублей, что на 18 рублей (3,1%) больше показателя предыдущей недели, и на 66 рублей (12,4%) больше размера недельного чека 5-й недели 2020 года.