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Спрос на дворников в Иркутской области вырос почти в два раза

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с вакансиями для дворников в Иркутской области: с начала текущего года для данных специалистов в регионе было открыто около 245 вакансий, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Подавляющее большинство предложений – 83% – было открыто в Иркутске, также дворников нанимают компании из Ачинска, Братска, Усолья-Сибирского и других городов области. Обычно работодатели ищут дворников на полную занятость, а 31% вакансий предполагают работу по совместительству.

«Растущий спрос на дворников связан со снежной погодой в этом году, а также с уменьшением числа мигрантов в стране, которые раньше занимали эти вакансии, а теперь из-за ограничения пассажирского сообщения с другими странами, не могут вернуться к прежней работе и освободили часть рабочих мест» - комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Средняя заработная плата, которую сегодня предлагают дворникам и уборщикам в Иркутской области, составляет 23,7 тысяч рублей, что ощутимо меньше, чем по стране в целом – в среднем по России зарплатное предложение для дворников составляет 29,1 тысячи рублей.

Отметим, что в целом в России с начала года было открыто 13 293 вакансии дворников и уборщиков – это в 2,2 раза больше, чем год назад.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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