В Черемхово задержали подозреваемых в вымогательстве

Согласно данным ГУ МВД Иркутской области, подозреваемые вымогали у потерпевшего крупную денежную сумму, а также угрожали отобрать у него автомобиль.

В отношении 21 и 22-летнего обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего фигуранта – 28-летнего жителя Черемхово – обязательство о явке.

В результате проведенных следственных действий по местам жительства обнаружены и изъяты три единицы огнестрельного оружия, а также боеприпасы к нему.

В настоящее время устанавливаются возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности группы.