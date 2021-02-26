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Иркутская область планирует получить 84,4 млн рублей от сдачи в аренду областной недвижимости в 2021 году

Власти Иркутской области намерены провести анализ эффективности сдачи в аренду государственного имущества. Об этом было заявлено на заседании регионального правительства 25 февраля.

В 2020 году от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Иркутской области, было запланировано получить 69,4 млн рублей. Фактическое поступление составило 80,8% от ожидаемого. Это связано с предоставлением арендаторам льгот по отсрочке и освобождению от арендной платы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Так, иркутскому аэропорту была предоставлена отсрочка на сумму больше 14,5 млн рублей. Эти средства должны поступить в областной бюджет в текущем году. Всего от сдачи в аренду государственного имущества Иркутской области в 2021 году планируется получить 84,4 млн рублей.

Министр имущественных отношений региона Марина Быргазова сообщила, что общая площадь переданных в пользование объектов недвижимости, находящихся на балансе руководимого ею ведомства, на конец прошлого года составляла почти 930 тыс. кв. м. Из них 840 тыс. кв. м сдано в аренду и около 90 тыс. кв. м передано в безвозмездное пользование.

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– Самый крупный арендатор – АО «Международный Аэропорт Иркутск», арендующий почти 805 тыс. кв. м сооружений аэродрома. Субъекты малого и среднего предпринимательства занимают 43% оставшейся полезной площади арендуемых помещений. Среди них предприятия общепита, организации, торгующие товарами первой необходимости, напитками, газетно-печатной продукцией, – отметила  министр.

На втором месте находятся прочие коммерческие организации, занимающие 21,4% арендуемых площадей (без учета сооружений аэродрома). Это структуры, размещающие оборудование для оказания услуг сотовой связи, банкоматы, и одно предприятие, оказывающее услуги гемодиализа. Далее идут некоммерческие организации (18,6%). За ними – муниципальные образовательные, спортивные учреждения, аптечные пункты (8,5%). Столько же площадей арендуют и федеральные структуры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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