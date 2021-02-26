Из-за провала машины с туристами под лёд на Байкале возбудили уголовное дело

Установлено, что автомобиль Toyota Land Cruiser с шестью людьми провалился под лед Байкала.

Инцидент произошел 13 января в 17.10 в проливе Малое море. В салоне транспорта находилась семья из пяти человек, которая приехала в Приангарье из Орла, и хозяин одного из гостевых домов, который предложил туристам экскурсию по льду на автомобиле.

После провала всем людям удалось выбраться из машины, транспорт же затонул на глубине более 10 метров. Толщина льда в месте провала составила 10 сантиметров.

Медицинская помощь потребовалась одной пассажирке, однако позже она отказалась от госпитализации. В отношении водителя проводится проверка.

Напомним, это уже не первое происшествие, связанное с выходом людей на непрочный лед. Накануне двоих рыбаков ветром и течением унесло на льдине в открытое озеро, они проплыли 2 километра по Байкалу прежде чем их удалось вытащить на берег.

Также в новогодние праздники под лед ушел мужчина, решивший покататься по Байкалу на коньках.