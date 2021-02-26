ТОП-10 победителей коронавируса на рынке акций: очевидные аутсайдеры стали лидерами

Эксперты БКС Брокер подвели итоги по акциям компаний, которые должны были упасть в эпоху пандемии, но вместо этого показали сильный рост. По мнению аналитиков на «победителей коронавируса» повлияло мировое распространение вакцины.

1. Polaris

С начала 2020 г. акции производителя мотоциклов, снегоходов и другой техники выросли на 32,4%, а за последний год прибавили 50,5%. Компания увеличила выручку на 3%, до $7 млрд, однако чистая прибыль упала более чем в 2 раза, до $124,8 млн. Итоги IV квартала 2020 г. оказались выше ожиданий аналитиков.



В январе Polaris объявила об увеличении дивидендов на 2%, до $0,63 на акцию. Постоянный рост дивидендов является приоритетом для Polaris, компания ежегодно наращивает выплаты уже 26 лет подряд. Устойчивый денежный поток и надежные фундаментальные показатели в последнее время поддерживают этот рост расходов.

2. Sherwin-Williams

Акции этой компании, занимающейся производством красок и продажами стройматериалов, упали на 7,2% с начала года, а за последний год выросли на 23,8%. В 2020 г. выручка компании выросла на 2,6% г/г, до $18,3 млрд. При этом чистая прибыль выросла на 31,7% г/г, до $2 млрд. Итоги IV квартала 2020 г. оказались выше ожиданий аналитиков, и все направления компании показали рост выручки.



В начале февраля в Sherwin-Williams объявили о проведении дробления акций 3 к 1. Реестр закроется 23 марта 2021 г., торги после корректировки начинаются 1 апреля. Сплит является хорошим решением для увеличения инвестиционной привлекательности. Дробление акций приводит к уменьшению стоимости акций за счет увеличения их количества, при этом капитализация компании не меняется.



Компания увеличивает дивиденды 41 год подряд, выплаты выросли на 68% в период с 2015 по 2019 финансовый год, с $2,68 до $4,52 на акцию.

3. Mattel

Компания производит игрушки, в том числе под брендом Barbie, спрос на которые стремительно вырос во время пандемии. С начала текущего года акции Mattel прибавили 12,9%, а за последний год — 65,7%.



В 2020 г. продажи выросли на 2%, до $4,5 млрд. Также компания получила чистую прибыль в размере $126,6 млн, против убытка $213,5 млн годом ранее. EBITDA увеличилась вдвое, до $593,5 млн. Продажи Barbie стали лучшими с 2017 г., доходы составили $1,35 млрд.

Пандемия поддержала рост продаж во II полугодии 2020 г. Ожидается, что тенденция сохранится и в первой половине текущего года, однако во II полугодии рост может замедлиться. При этом некоторые аналитики считают, что рост числа подписок Disney+ может поддержать компании Hasbro, Mattel и Jakks Pacific, которые производят игрушки из популярных фильмов и сериалов. Ну, а кто не хочет маленького Йоду?

4. Wayfair

Компания продает мебель через интернет — и ее предложения стали особенно актуальны во время пандемии. Акции с начала года выросли на 14,3%, а за последний год — на 260,3%. Сегодня Wayfair отчитается по итогам 2020 г. Инвесторы ожидают сильных результатов, однако пандемия постепенно уходит, и рост продаж в нынешнем году может замедлиться. Войдет ли у потребителей в привычку покупка мебели через интернет — вот что является главным вопросом для будущего компании. Кроме того, когда у людей появится возможность тратить деньги на развлечения, расходы на улучшение жилья могут отойти на второй план.

5. Thor Industries

Дома на колесах, которые так популярны за рубежом, стали настоящим спасением для туристов, ищущих возможности для отдыха во время пандемии. Финансовые результаты компании улучшились по итогам 9 месяцев 2020 г., а 9 марта станут известны результаты за весь год. С начала года акции выросли на 30,8%, а за последний год — на 51,5%. Однако, как и для акций Wayfair, 2021 г. может оказаться для Thor Industries нестабильным — вакцинация и возвращение к привычной жизни, вероятно, спровоцирует рост других способов досуга, развлечений и путешествий.

6. Camping World

Еще один производитель домов на колесах, акции которого выросли на 42,7% с начала года, а за последний год прибавили 162,8%. За 9 месяцев выручка компании выросла, а также была получена чистая прибыль против убытка прошлого года. Сегодня станут известны результаты за весь год.

7. Tractor Supply

Акции ритейлера, ориентированного на товары для сельского хозяйства и садоводства, с начала года выросли на 14,6%, а за последний год — на 72,9%. За 2020 г. компания увеличила выручку на 27,2% г/г, до 10,6 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 33,2%, до $748,9 млн. Выручка оказалась рекордной для Tractor Supply.

Текущие погодные условия в США повышают сезонный спрос на снегоочистительную и обогревательную технику. Также полным ходом идет подготовка к сезону продаж газонокосилок и других садовых принадлежностей.



На прошлой неделе было объявлено о покупке Orscheln Farm and Home примерно за $297 млн. Orscheln Farm — это региональная розничная сеть из 167 магазинов сельских товаров, расположенных на Юге и Среднем Западе.

8. The Scotts Miracle-Gro

Коронавирус коронавирусом, а газоны сажать надо. Акции газонной компании с начала года прибавили 10,6%, а за последний год — 99,5%. В I квартале 2021 финансового года, который закончился 2 января, продажи выросли на 105%, до $748,6 млн. Scotts Miracle-Gro сообщила о первой в истории прибыли за I финансовый квартал, которая составила $24,4 млн, против убытка $71,4 млн в прошлом году.

Нынешний год может стать не настолько успешным как прошлый, если люди станут меньше времени посвящать обустройству семейных гнездышек. То есть продажи и прибыль могут находиться под давлением.

9. Brunswick

По мнению Крамера, кататься на лодках весело. Поэтому производитель морского транспорта вырос с начала года на 24,6%, а за последний год — на 61,8%. Выручка выросла на 6% г/г, до $4,3 млрд. Получена чистая прибыль в размере $327,7 млн, против убытка $131 млн в 2019 г.



В 2021 г. запланировано увеличение производства на 30%, однако в компании не ожидают сильного роста спроса. В 2019 г. Brunswick приобрела Freedom Boat Club, что в долгосрочной перспективе выглядит позитивно: теперь клиентам можно не покупать собственное судно, а стать членом яхт-клуба и получить лодку в пользование.

10. Boston Beer

Акции пивоварни выросли на 8,7% с начала года, а за последний год прибавили 173,4%. Финансовые результаты также улучшились по итогам 2020 г. Выручка выросла на 39,35 г/г, до $1,8 млрд, а чистая прибыль выросла на 74,4%, до $191,9 млн.



Бренды Boston Beer продолжают удовлетворять потребности рынка в пиве. Ожидается, что рост доходов продолжится в 2021 г. Компания делает все возможное, чтобы сохранить новый импульс продаж, но на данный момент она сосредоточена на сокращение ниши алкогольного зельтера, даже если для этого придется пожертвовать прибыльностью на несколько лет.