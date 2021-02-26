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В Усть-Куте появится новое городское креативное пространство

Усть-Кут станет одним из первых малых городов России, у которого появится современное «третье место» (вне дома и вне работы) – общественное креативное пространство для активных жителей и сообществ. Процесс создания третьего места будет проходить в пять последовательных этапов, открытие запланировано на конец лета 2021 года.

Из 794 малых городов России (с населением до 50 тыс. жителей) лишь единицы сегодня обладают подобными живыми креативными пространствами, и их появление обещает стать трендом в развитии российской провинции в ближайшие годы. Третье место в Усть-Куте будет направлено, в первую очередь, на максимизацию внутренних городских проектов по методу «снизу-вверх», но при этом будет стремиться привлекать все возможные региональные и федеральные ресурсы для их реализации.

Процесс создания третьего места будет проходить в пять последовательных этапов, в ходе которых местные сообщества, активные жители, а также приглашенные эксперты совместно решат, каким быть новому пространству: от его функции, названия и стилистики до конкретного дизайнерского воплощения и запуска новых городских проектов на его базе. Особенность проекта — отсутствие заранее готовых решений и ограничений: проект открыт для вовлечения всех желающих и направлен на раскрытие внутренних возможностей города, усиление инициативности и компетенций активных жителей Усть-Кута всех возрастов.

Проект инициирован Ассоциацией «Русский лес» и Иркутской нефтяной компанией (ИНК) при поддержке Администрации города в рамках программы городского развития. Оператором проекта выступает команда СитиБрендинг, специализирующаяся на брендинге и развитии малых городов. Для создания пространства планируется привлечение всевозможных ресурсов: каждый при желании сможет внести собственную лепту в создании третьего места в Усть-Куте.

«Одна из задач Ассоциации «Русский лес» – поддержка и развитие социальных проектов. Однако для того, чтобы инициативы по-настоящему отвечали потребностям жителей, запрос на них должен быть сформирован «снизу» – то есть самими жителями. Для этого необходимо развивать активность горожан, их субъектность. Задача инициированной нами в партнерстве с ИНК программой – дать стимул жителям Усть-Кута проявить инициативу в развитии их города. Создание третьего места и благоустройство общественной территории – это старт для взращивания таких инициатив. Мы уверены, что результатом станут интересные и нужные городу проекты», – комментирует Маргарита Ли, вице-президент Ассоциации «Русский лес».

«Усть-Кут становится одним из центров развития Иркутской области. Комфортная городская среда и вовлечение жителей города в ее формирование – один из факторов привлекательности города. Программа развития города – логичное продолжение деятельности Иркутской нефтяной компании по развитию территорий. Партнерство со всеми участниками проекта позволит нам объединить усилия и получить синергетический эффект», – отмечает заместитель генерального директора Иркутской нефтяной компании Евгений Милов.

Стартовая встреча по проекту прошла 25 февраля на базе молодежного центра «БАМ». Василий Дубейковский, руководитель команды СитиБрендинг, провел лекцию-дискуссию о развитии третьих мест в российской провинции и рассказал о план-графике работ. В ближайшее время формирующаяся команда проекта займется поиском возможных пространств в городе и разработкой концепции для креативного пространства. Открытие планируется в конце лета 2021 года, но уже сейчас вы можете подключиться к проекту, вступив в его группу ВКонтакте (vk.com/ustkut3).

«Усть-Кут способен показать фантастическую динамику в развитии низовых городских проектов и стать примером не только для 16 других малых городов Иркутской области, но и выйти на федеральный уровень известности. Наша задача – помочь жителям Усть-Кута обрести необходимые компетенции и инфраструктуру», – рассказывает Василий Дубейковский.

Создание третьего места в Усть-Куте – часть масштабной программы городского развития, инициированной в городе Ассоциацией «Русский Лес» и Иркутской нефтяной компанией (ИНК). В рамках этой программы Усть-Кут принимает участие во Всероссийском конкурсе Лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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