РБК: в России каждый десятый бизнес может закрыться

В 2021 году российский малый и средний бизнес столкнулся с теми же проблемами, что и на пике пандемии, сообщает РБК со ссылкой на февральский опрос компаний, организованный аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Примерно каждая десятая российская компания готовится к закрытию. Главной проблемой для бизнеса остается слабый спрос: у 60% компаний он не вернулся к докарантинному уровню.

Во время кризиса около четверти опрошенных компаний не пытались получить господдержку, а почти треть бизнесменов пытались, но не смогли. Сейчас бизнес ждет от государства прежде всего снижения налогов или налоговой реструктуризации. 46,8% опрошенных считают, что лучшая мера — не закрывать бизнес на карантин.