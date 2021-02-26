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РБК: в России каждый десятый бизнес может закрыться

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В 2021 году российский малый и средний бизнес столкнулся с теми же проблемами, что и на пике пандемии, сообщает РБК со ссылкой на февральский опрос компаний, организованный аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Примерно каждая десятая российская компания готовится к закрытию. Главной проблемой для бизнеса остается слабый спрос: у 60% компаний он не вернулся к докарантинному уровню.

Во время кризиса около четверти опрошенных компаний не пытались получить господдержку, а почти треть бизнесменов пытались, но не смогли. Сейчас бизнес ждет от государства прежде всего снижения налогов или налоговой реструктуризации. 46,8% опрошенных считают, что лучшая мера — не закрывать бизнес на карантин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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