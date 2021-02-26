Энергетики проводят модернизацию электрических сетей в пос. Мишелевка

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области сообщили, что специалисты «Облкоммунэнерго» с осени 2020 года заменили в посёлке Мишелёвка Усольского района Иркутской области восемь километров изношенных поселковых сетей, применив современный самонесущий изолированный провод, было установлено 197 новых опор и 156 новых интеллектуальных приборов учета.

– Реагируя на жалобы жителей населённого пункта на низкое напряжение в сети и перебои в электроснабжении, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил министерству организовать реконструкцию электрических сетей поселка. Задание Губернатора выполняется. Теперь масштабную реконструкцию предстоит довести до конца, – сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Также по поручению руководителя региона, в рамках капитального ремонта, была произведена замена двух аварийных кабельных линий, подключенных к ВЛ-10 кВ, идущей к поселку Стеклянка Ангарского муниципального образования. Через эти кабельные отрезки, проложенные ещё в 1981 году, к высоковольтной линии были подключены одиннадцать садоводств и две частные подстанции. Кабельные линии давно выработали свой ресурс и часто выходили из строя.

Во второй декаде февраля 2021 года был завершен монтаж и, после испытаний, прошло включение двух веток новых кабельных линий. Их общая протяженность составила 1062 метра. Также энергетики проводят работы по обновлению электрических сетей в населенных пунктах Магистральный, Свирск, Усолье-Сибирское.