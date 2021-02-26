Выпечка вместо застолья: как изменился общепит в мегаполисах России

По итогам 2020 года в крупнейших городах России замедлился рост сферы общественного питания — количество заведений выросло всего на 8,9%, хотя годом ранее рынок вырос почти на треть. Тем не менее далеко не все сегменты испытали негативное влияние коронавирусного года, некоторые сегменты следовали изменившимся привычкам горожан и заметно подросли. Темпами, опережающими рынок, развивались форматы, которые ориентированы на доставку, — суши-бары и пиццерии. Также в тройке лидеров впервые оказались пекарни. Отличительной особенностью 2020 года стал закат баров и стагнация ресторанов, которые наиболее остро реагировали на ограничения для общепита.

Как мы считали

Аналитики 2ГИС рассмотрели 15 крупнейших городов России с населением более одного миллиона жителей. Данные справочника позволили рассчитать, как изменилось общее количество заведений общепита с января 2020-го по январь 2021-го и как в самых распространённых форматах — от ресторанов до фастфуда. Информацию 2ГИС о предприятиях общественного питания, как и всех других сфер, регулярно обновляют специалисты сервиса и представители компаний — это позволяет увидеть и динамику количества организаций.

Темпы роста по форматам

За 2020 год количество заведений общепита в российских миллионниках в целом выросло на 8,9% и превысило 65 тысяч точек. Число точек общественного питания увеличилось во всех без исключения крупнейших городах страны, но за 2020 год темпы развития рынка общепита резко замедлились — в три раза: в 2019-м количество заведений всех форматов суммарно выросло на 31,6%.

Данные 2ГИС отражают общую динамику отрасли за прошлый год и учитывают количество заведений в начале и конце прошлого года. Отметим, что в течение 2020 года в исследуемых городах как закрывались заведения, так и открывались новые точки, а часть сохранившихся бизнесов успешно адаптировалась к новым условиям работы ситуации — ввели доставку, изменили позиционирование и формат работы. Исследование учитывает не только количественную динамику рынка, но и перераспределение форматов на рынке общественного питания крупнейших городов.

Лучшую динамику по открытию новых заведений в 2020 году показало три сегмента общепита: суши-бары (+35%), пекарни (+30,5%) и пиццерии (+22,2%). Суши-бары остаются трендом не во всех городах страны — где-то пик популярности этого формата уже прошёл, где-то — новый всплеск интереса. Пекарни, торгующие свежей выпечкой и зачастую работающие в формате кафетериев, стали главным открытием 2020 года. Их количество быстро росло во всех крупнейших городах. Пиццерии стабильно растут второй год подряд, показывая динамику более 20%.

Отметим, что два из трёх лидирующих форматов — суши-бары и пиццерии — ориентированы на доставку готовых блюд. Доставка — ещё один тренд 2020-го: в целом по крупнейшим городам количество заведений, готовых доставлять заказы покупателям, выросло на 123%.

Самые массовые форматы — фастфуд и кафе — сбавили темпы роста. За 2020 год таких заведений стало больше всего на 8,43% и 3,07% соответственно. Для сравнения: в 2019 году количество точек быстрого питания почти удвоилось, а кафе — выросло на 10%.

В тройке аутсайдеров оказались рестораны (прирост — на 1,99%), столовые (1,36%) и бары(заведениям этого формата прошлый год дался сложнее остальных: за 2020-й баров в крупнейших городах страны стало меньше на 1,19%).

Рестораны традиционно остаются одним из самых консервативных форматов общепита, которые никогда не показывают высокой динамики. Но в 2020 году рестораны также могли столкнуться с падением платёжеспособного спроса. В половине исследуемых городов, включая Москву, их количество сократилось впервые за несколько лет.

Развитие сегмента столовых мог замедлить массовый переход на дистанционный режим работы в городах. Годом ранее динамика открытия новых точек такого формата превышала 18%.

Бары стали единственным форматом, который сократился суммарно по всем крупнейшим городам. Это можно объяснить строгими ограничениями, которые изменили работу заведений с весны 2020 года. В большинстве городов барам разрешали работать только навынос, без обслуживания клиентов в залах. Также ограничивалась работа в ночные часы.