Впереди многолетний бычий рынок или взрыв?

Фондовый рынок продолжит рост в этом году — таковы данные опросов почти 300 аналитиков, которые Reuters провело 12–24 февраля, отмечают эксперты БКС в своем обзоре.

Все 17 основных фондовых индексов разных стран мира вырастут до конца 2021 г. Девять из них продолжат рекордный рост. Эти мнения аналитиков подтверждаются текущими тенденциями на рынке: 15 индексов уже превысили консенсус-прогноз середины 2021 г., а 10 находятся выше медианного уровня, который аналитики ожидали увидеть к концу 2021 г.



Большинство, то есть 79 из 111 аналитиков полагают, что рост мировых рынков будет длиться минимум полгода. 58 аналитиков настроены оптимистичнее остальных и рассчитывают на рост в течение года.

«Это кризисная природа этой рецессии, которая привела к самым масштабным ответным мерам денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики в истории. Дело не в том, что люди так оптимистично смотрят в будущее, они скорее полны наличных денег и жаждут зарабатывать деньги», — поясняет Майкл Уилсон, главный стратег по американским акциям в Morgan Stanley. Аналитик советует сделать паузу и понаблюдать за ситуацией, но добавляет: «Имейте в виду, что мы находимся в начале нового экономического цикла, а это обычно означает, что начался многолетний бычий рынок».

72 из 110 аналитиков ожидают, что корпоративные доходы вернутся к доковидным уровням в течение года. «Мы думаем, что следующий подъем на фондовых рынках совпадет с поворотом в сторону секторов, уязвимых к коронавирусу», — сказала Симона Гамбарини, экономист Capital Economics.

Несмотря на оптимизм, аналитики высказывают опасения о возможной коррекции рынка. Беспокойство основано на росте доходности казначейских облигаций США и связанной с этим инфляцией.