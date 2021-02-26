Иркутская область присоединится к экологической акции «Час Земли»

Иркутская область присоединится к международной экологической акции «Час Земли». 27 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени все желающие в знак неравнодушия к будущему планеты выключат свет и электроприборы. На здании Правительства региона в указанное время будет отключена подсветка. Губернатор Игорь Кобзев призвал муниципальные, областные, а также коммерческие организации поддержать международную акцию.

– «Час Земли» – хорошая экологическая традиция. Прежде всего эта акция напоминает всем жителям планеты Земля о важности сбережения природных ресурсов и о том, что каждый человек может внести в это дело свой вклад, проявить ответственность за будущее мира. Иркутская область как и другие регионы России неприменно поддержит это мероприятие, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Массовая экологическая акция «Час Земли» организована Всемирным фондом дикой природы (WWF). В России она проводится с 2009 года в последнее воскресенье марта. В знак бережного отношения к планете организации и жители страны ровно на час отключают электричество. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей к современным экологическим проблемам. Будет отключена подсветка таких известных зданий и сооружений как Московский Кремль, Эйфелева башня, Биг Бэн, римский Колизей и другие. «Час Земли» - одна из наиболее массовых экологических акций на планете. По оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежегодно в ней принимает участие более миллиарда человек.