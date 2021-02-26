Новости

Иркутская область присоединится к экологической акции «Час Земли»

Иркутская область присоединится к международной экологической акции «Час Земли». 27 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени все желающие в знак неравнодушия к будущему планеты выключат свет и электроприборы. На здании Правительства региона в указанное время будет отключена подсветка. Губернатор Игорь Кобзев призвал муниципальные, областные, а также коммерческие организации поддержать международную акцию.

– «Час Земли» – хорошая экологическая традиция. Прежде всего эта акция напоминает всем жителям планеты Земля о важности сбережения природных ресурсов и о том, что каждый человек может внести в это дело свой вклад, проявить ответственность за будущее мира. Иркутская область как и другие регионы России неприменно поддержит это мероприятие, - подчеркнул Игорь Кобзев.  

Массовая экологическая акция «Час Земли» организована Всемирным фондом дикой природы (WWF). В России она проводится с 2009 года в последнее воскресенье марта. В знак бережного отношения к планете организации и жители страны ровно на час отключают электричество.  В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей к современным экологическим     проблемам. Будет отключена подсветка таких известных зданий и сооружений как Московский Кремль, Эйфелева башня, Биг Бэн, римский Колизей и другие. «Час Земли»  - одна из наиболее массовых экологических акций на планете. По оценкам Всемирного фонда дикой природы (WWF), ежегодно в ней принимает участие более миллиарда человек.                        


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
От ледяных скульптур до трейлраннинга: на Ольхоне состоялся второй фестиваль Olkhon Ice Fest
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании