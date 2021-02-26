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В 2021 году в Иркутской области отремонтируют 221,8 км автодорог

Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объём финансирования на эти цели составляет 9,5 млрд рублей. Из них 1,2 млрд рублей - средства федерального бюджета. В нормативное состояние приведут 171,5 км. дорог регионального и 50,3 км. местного значения.

- По поручению Губернатора Игоря Кобзева, все контракты должны быть заключены до 1 апреля. Сейчас активно идёт процесс заключения контрактов с подрядчиками. На данный момент эта работа выполнена на 67%. Таким образом, как только сойдет снег, специалисты смогут приступить к работам, - сказал министр строительства, дорожного хозяйства региона Павел Писарев на заседании Правительства Иркутской области.

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт будут вести на 100 участках автодорог. На 78 из них работы завершат в этом году. Самое большое количество ремонтируемых участков – 19 – находятся в Иркутске, в Усолье-Сибирском 12, в Ангарске – семь, в Шелехове – пять, в Братске – шесть, в Черемхово – два. Ещё 27 объектов расположено на региональных автомобильных дорогах. Среди них капитальный ремонт участков региональных автомобильных дорог Усть-Кут – Уоян, Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск, Братск – Усть-Илимск, Киренск – Казачинское, Кузнецовка – Вихоревка, строительство мостового перехода через реку Макаровка в Киренском районе. Остальные объекты являются переходящими. Их завершат в 2022 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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