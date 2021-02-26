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В Иркутске вырубят около 250 старых деревьев

В Иркутске в весенний период проведут формовочную обрезку 500 деревьев, а также вырубят 250 ветхих и аварийных зеленых насаждений. Об этом сообщил и.о. директора МКУ г. Иркутска «Городская среда» Роман Каптюков.

Он отметил, что перед началом работ специалисты проводят инвентаризацию и определяют, какие мероприятия необходимо провести с данными зелеными насаждениями. Всего в осенне-весенний период по скверам, паркам, бульварам запланировано выполнить формовочную обрезку 500 деревьев.

– Формовочную обрезку деревьев мы планируем начать в марте. Никакой опасности для деревьев нет. За счет обрезки уменьшается парусность кроны, снижается нагрузка на ствол дерева, равномерно располагаются ветви. После обрезки просыпаются почки, они бурно начинают расти, превращаясь со временем в полноценные ветки, что впоследствии приводит к пышной кроне. Все крупные срезы в обязательном порядке закрашиваются. Это делается, чтобы предотвратить заражение дерева вирусными и бактериальными инфекциями, – подчеркнул Роман Каптюков.

Также в марте на территории скверов и парков запланированы работы по вырубке около 250 старых сухих аварийных деревьев и кустарников. Мероприятия по валке сухих и аварийных зеленых насаждений производятся в случае, когда угол наклона ствола больше 30º от вертикали,   если имеются повреждения, а также если специалист отмечает нежизнеспособное состояние дерева (в том числе наличие суховершинности).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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