Губернатор Игорь Кобзев и замминистра культуры РФ Ольга Ярилова обсудили вопросы сохранения исторических памятников

Губернатор Игорь Кобзев и заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова провели рабочую встречу в Москве. В частности, они обсудили сохранение «Глазковского некрополя» и «Стоянки Мальта» в Иркутской области. Рабочая встреча состоялась в Москве.

– Наша область - это богатое историческое наследие, уникальные памятники деревянного зодчества и мировой цивилизации. Сохранить и восстановить все эти памятники для будущих поколений – наша прямая обязанность. В активном взаимодействии с Министерством культуры надеемся проработать все важные для области объекты, – прокомментировал Игорь Кобзев.

Напомним, что для сохранения и популяризации объектов археологического наследия Иркутской области «Глазковский некрополь» и «Стоянка Мальта» разработан проект концепции создания «Иркутского археологического туристического центра». Сейчас идет поиск частных инвесторов для финансирования проектно-сметной документации. На реализацию всего комплекса мероприятий необходимо привлечение порядка 9,3 млрд рублей федеральных, областных и частных средств.

Отдельно на встрече с заместителем Министра культуры РФ глава Приангарья обсудил возможности выделения дополнительного финансирования мероприятий по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, в том числе, модельных библиотек.