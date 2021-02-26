Театр кукол «Аистенок» открывается после перерыва в работе из-за коронавируса. 27 февраля состоится премьера спектакля по мотивам сказок Давида Самойлова «Слонёнок пошёл учиться». Он создан при поддержке Союза театральных деятелей России. Над спектаклем работала молодая постановочная группа – режиссёр Артём Яцухно и художник Дарья Усачёва. Музыку написал актёр театра Роман Зорин.

Спектакль адресован детям от 4 до 10 лет. Он получился ярким, музыкальным с изрядной долей юмора. Нестандартный взгляд на учёбу позволит дошколятам начать с нетерпением ждать поступления в школу, а младшим школьникам – посмеяться, узнав самих себя в добрых и наивных шалунах-персонажах.

- Спектакли февраля и марта в театре кукол «Аистёнок» будут проходить на малой сцене, которая располагается в специальном шатре, развёрнутом в зрительском фойе. Для коллектива театра важно было не создавать сразу после открытия большого зрительского потока и соблюсти при посещении спектакля все рекомендации Роспотребнадзора, - отметил директор театра Андрей Стрельцов.

Открытие большой сцены состоится в апреле этого года. Пройдут также премьерные постановки, которые созданы в прошлом году в рамках проекта «Культура малой родины». Они не были представлены зрителю, поскольку театр был закрыт. Это спектакль «Крошка Енот» по мотивам сказки Лилиан Муур для детей от 4 до 10 лет. Его постановил главный режиссёр театра Юрий Уткин в соавторстве с художником из Хабаровска Ольгой Ивченко. Спектакль «Карлик Нос» по знаменитой сказке Вильгельма Гауфа для детей от 6 до 12 лет. Над ним работала приглашённая постановочная группа – главный режиссёр Московского детского камерного театра кукол Валерий Баджи и главный художник этого театра Ирина Хмарук.