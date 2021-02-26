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Россияне стали меньше использовать наличные для оплаты покупок

Популярность наличных заметно снизилась, показал опрос Райффайзенбанка. За последний год почти половина россиян стала чаще оплачивать покупки онлайн, а наличные использовать существенно реже. При этом подавляющее большинство опрошенных пользуется банковской картой, а перевод по номеру телефона или карты россияне назвали самым удобным способом перевести деньги.

Безналичные платежи: что россияне покупают онлайн

Почти 50% россиян стали чаще оплачивать покупки онлайн. Как показал опрос, проведенный Райффайзенбанком в феврале 2021 года, за последний год популярность карточных и онлайн-платежей увеличилась. Главными аргументами в пользу этого способа совершать покупки стали скорость проведения операций и возможность получать кэшбэк и бонусы.

Также большинство россиян заявили, что стали заметно реже пользоваться наличными деньгами. Чаще всего это делают по привычке (62%) или потому, что в магазине или транспорте попросили расплатиться наличными (49%).

Чаще всего покупки россияне совершают супер- и гипермаркетах или в магазине у дома. В онлайн-магазинах повседневные товары покупают 52% респондентов. Чаще всего там приобретают одежду и обувь, продукты, косметику и бытовую технику.

Чем оплачивают покупки

Подавляющее большинство россиян использует банковские карты для оплаты покупок — так ответили 94% респондентов. По 28% также пользуются переводами и сервисами бесконтактной оплаты, такими как Gogle Pay, Android Pay или Apple Pay. У 16% есть также цифровая карта, которой можно платить онлайн или с помощью NFC. Почти половина опрошенных одновременно использует и наличные деньги при повседневных тратах.

При этом россияне предпочитают переводить друг другу деньги по номеру телефона или номеру карты — этот способ назвали лучшим 57% респондентов.

«Финансовые продукты становятся все более цифровыми, и для человека проще получить сервис в своем смартфоне, чем использовать физические носители, например, пластик, — считает Павел Лоуцкер, руководитель команды роста некредитных продуктов Райффайзенбанка. — Платежный сервис должен быть простым и доступным в любой ситуации».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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