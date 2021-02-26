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Средний размер ипотечного кредита в Иркутской области достиг 2,43 млн рублей

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В январе 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов достиг рекордных 2,82 млн. руб. Это на 12,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В Иркутской области средний размер ипотечного кредита за год увеличился на 11,7% до 2,43 млн рублей. Об этом сообщает НБКИ.

В январе 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (5,72 млн. руб.), Московской области (4,43 млн. руб.), Санкт-Петербурге (3,68 млн. руб.), а также в Приморском крае (3,51 млн. руб.) и Республика Саха (Якутия) (3,32 млн. руб.).

– Весной прошлого года средний размер ипотечного кредита существенно снизился, однако, в последующие месяцы не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и превысил его, – поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Росту данного показателя, в первую очередь, способствовало снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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