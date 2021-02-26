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Пополнение в семье в 2021 году планируют 11% российских пар

11% семейных пар ожидают прибавления в 2021 году или знают о таких намерениях родных, показало исследование, проведённое компанией «Сбербанк страхование жизни» и порталом «Рамблер». Самым желанным подарком на рождение ребёнка россияне назвали деньги, а на совершеннолетие — квартиру и стартовый капитал.

Исследование о планах россиян по рождению ребёнка проводилось в феврале 2021 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке. В опросе о подарках для детей приняли участие 5,2 тыс. пользователей портала «Рамблер» со всей России, половина из которых уже стали или в скором времени станут родителями.

По числу пар, ожидающих пополнения в 2021 году, лидируют Махачкала и Набережные Челны (по 15% в каждом городе), Уфа (14%), далее следуют Ульяновск, Казань, Барнаул, Астрахань (по 13%). Реже такие планы озвучивали в Санкт-Петербурге, Москве и Владивостоке (по 9%).

80% россиян считают лучшим подарком на рождение ребёнка деньги. Ещё 8% хотели бы получить детскую кроватку или коляску. Остальные участники опроса предпочли одежду для новорождённых или предметы личной гигиены.

Большинство респондентов (83%) убеждены, что детям необходимо дать стартовый капитал при вхождении во взрослую жизнь. У родителей самым популярным подарком на совершеннолетие стала квартира — её хотели бы подарить 52% опрошенных. Деньги на обучение или первый взнос на ипотеку желают презентовать 27% россиян, автомобиль — 8%. Ценные бумаги или акции популярны у 8% родителей.

Ольга Монахова, исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

– Рождение ребёнка — настоящее чудо. И, конечно, мы хотим вырастить его счастливым: дать качественное образование, обеспечить стартовым капиталом к совершеннолетию, защитить от непредвиденных обстоятельств. Согласно нашему исследованию, 22% россиян будут формировать стартовый капитал для детей при помощи вклада. Ещё 51% опрошенных планируют откладывать небольшие суммы, чтобы материально поддержать ребёнка при вхождении во взрослую жизнь. Рабочий инструмент для накоплений с комфортными взносами — накопительное страхование жизни. Программы НСЖ, которые наши клиенты открывают для детей, пользуются спросом. На них копят в среднем 400 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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