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Мэр Иркутска потребовал убрать снег с территорий около торговых объектов

Мэр Иркутска Руслан Болотов потребовал усилить контроль за уборкой и вывозом снега на прилегающих к магазинам и торговым объектам территориях. В отношении данных объектов поступает большое количество жалоб от жителей, сообщает пресс-служба мэрии.     

– Когда начнется таяние снега, важно не допустить подтопления городских территорий, особенно в местах с выраженным рельефом, во дворах и частном секторе. Особое внимание нужно уделить очистке подъездов к социальным учреждениям. Главам округов необходимо обратить внимание на работу с управляющими организациями: часто происходит так, что после очистки крыш подрядчики не убирают снег с тротуаров. Такого быть не должно! – подчеркнул Руслан Болотов.

Отметим, что очистка Иркутска от снега ведется в круглосуточном режиме. В выходные дни планируется привлечь более 200 единиц техники и 400 человек. Особое внимание будет уделено тротуарам и остановочным пунктам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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