В Пивоварихе началось строительство централизованной системы водоотведения

В Иркутском районе Иркутской области приступили к реализации проекта по строительству централизованной системы водоотведения села Пивовариха. Он позволит транспортировать канализационные стоки на очистные сооружения Иркутска, сообщает пресс-служба Иркутского района.

— Это по-настоящему важный проект, имеющий социальное значение. Сейчас жидкие бытовые отходы частично откачивают и вывозят на канализационно-очистные сооружения Правобережного округа Иркутска. Муниципалитет находится близко к городу, поэтому такая схема нецелесообразна. Новая система водоотведения положительно скажется на экологической обстановке и повысит надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры, – рассказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского района Александр Речицкий.

Стоимость строительства составит 91,05 млн рублей. Средства выделены Фондом содействия реформированию ЖКХ, концессионером, а также из областного и районного бюджетов.

Работы по строительству системы водоотведения мощностью 123,8 кубометров в сутки пройдут в два этапа. На первом этапе подрядчик построит магистраль до городских сетей, на втором – обеспечит присоединение к централизованным сетям водоотведения социально-административных объектов. Это здания культурно-спортивного комплекса, школы, детского сада и администрации Ушаковского МО, а также 17-ти многоквартирных домов.