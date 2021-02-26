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Въезд более 3 тысяч мигрантов для работы на золотодобывающих предприятиях срочно согласовывают власти региона

Данные действия предпринимаются Правительством Иркутской области для поддержания предприятий золотодобывающей отрасли региона. Региональные власти взаимодействуют с оперативным штабом РФ по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. От имени Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в оперштаб РФ направлено ходатайство о согласовании въезда 3 415 иностранных граждан для 14 золотодобывающих организаций.

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Напомним, что с 16 февраля 2021 года внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации 635-р регулирующие порядок въезда иностранных граждан. В соответствии с документом въезд этих работников возможен в соответствии с алгоритмом, утвержденным на заседании оперативного штаба с использованием информационно–аналитической системы Общероссийская база вакансий (портал) «Работа в России». Порядок действия по привлечению иностранных граждан размещен на интерактивном портале министерства труда и занятости Иркутской области в разделе «О министерстве» - «Миграционная политика» - «Привлечение иностранной рабочей силы». Этот порядок доведен до заинтересованных работодателей, органов исполнительной власти региона, администрации города Бодайбо и района для организации соответствующей работы.

В соответствии с алгоритмом организована работа по рассмотрению заявок, поступающих через портал «Работа в России».

В министерстве труда и занятости региона отмечают, что потребность организаций золотодобывающей отрасли рассмотрят в соответствии с алгоритмом, повторное ходатайство будет направлено в оперативный штаб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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