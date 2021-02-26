Мутко: В Иркутской области на федеральных землях построят почти 2 млн кв. м. жилья

К 2030 г. в Иркутской области на федеральных землях, вовлекаемых с помощью ДОМ.РФ, может быть построено около 2 млн кв. м. жилья. Об этом генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил в ходе встречи с губернатором региона Игорем Кобзевым. По её итогам было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию жилищной сферы и созданию комфортной городской среды в регионе.

В ходе встречи было отмечено, что реализация проектов комплексного освоения территорий на земельных участках из бывшей федеральной собственности даст импульс развитию строительного сектора Иркутской области. По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, вовлечение в оборот неиспользуемых земель также позволяет развивать различные программы по улучшению жилищных условий граждан.

– Сегодня на землях Иркутской области, переданных ДОМ.РФ для комплексного освоения, уже введено в эксплуатацию 288,1 тыс. кв. м. жилья. Ряд проектов еще находится в стадии реализации. Заключенное соглашение о сотрудничестве с региональным правительством позволит нам активнее вводить в оборот участки, используемые не по назначению. На них к 2030 году запланирован ввод 1,86 млн кв. м. жилья. Из них 0,59 млн кв. м – на уже переданных участках. Всего для достижения плановых показателей строительства на территории региона нужно вовлечь 692 гектара, из них 402 – через ДОМ.РФ, – рассказал Виталий Мутко.



Часть переданных земель будет предназначена для возведения жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). В Иркутской области уже осуществляются два проекта ЖСК с господдержкой – «Ника» и «На Игошина» – ориентированные на семьи преподавателей и научных работников. Дальнейшее безвозмездное предоставление федеральных земель под строительство индивидуального жилья и многоквартирных домов через механизм ЖСК позволит решить квартирный вопрос и другим категориям жителей региона. Также большие перспективы имеет создание на вовлекаемых в оборот участках арендного жилья.