Следователи проверят сообщения СМИ о движении автобуса с застрявшим в дверях пассажиром в Иркутске

Следователи проверят информацию сайта одного из информационных агентств о том, что днем, 26 февраля, на улице Пискунова города Иркутска водитель маршрутного автобуса осуществлял движение с пассажиром, застрявшим в дверях.

По данному факту начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Водитель автобуса установлен сотрудниками полиции, доставлен в следственный отдел. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.