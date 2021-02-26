Олег Буц покидает пост генерального директора ИркАЗа

В связи с ротацией кадрового состава Олег Владимирович Буц покидает должность генерального директора Иркутского алюминиевого завода. Он возглавит Красноярский металлургический завод компании РУСАЛ. Об этом сообщил на своей странице в FB мэр города Шелехов Сергей Липин.

– Настоящий сибиряк, патриот своего края и нашего города. Я безмерно благодарен Олегу Владимировичу за 4 года совместной плодотворной работы. За это время совместными усилиями в Шелехове сделано многое: отремонтирован стадион Металлург, появился новый медицинский центр, установлены световые фигуры, проведены многие важные городские мероприятия, реализованы социально значимые инициативы. В каждом из добрых дел – его личная заинтересованность в благополучии шелеховчан, в развитии города в целом, – отметил Сергей Липин.

Напомним, что Олег Буц был назначен директором ИркАЗа в 2016 году.

Ранее пресс-служба РУСАЛа сообщала, что Олег Буц в 2001 году окончил Красноярский государственный технический университет по специальности «машины и технологии литейного производства». В 2003-2004 гг. повышал квалификацию по направлению «менеджмент управления предприятием». Прошел обучение по программе «Производственные системы» в Высшей школе бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова. Трудовой путь начал в 2001 году литейщиком цветных металлов на Красноярском алюминиевом заводе. За четыре года прошел путь от рабочего до старшего мастера литейного производства. В 2006 году возглавил бизнес-единицу литейного производства Саяногорского алюминиевого завода. Руководил внедрением методов и подходов производственной системы всех шести предприятий саяногорской промплощадки, включая САЗ, ХАЗ и САЯНАЛ. В 2011 году назначен директором департамента развития и обучения производственной системе дирекции по развитию производства РУСАЛа.