Когда обнулится биткоин?

Криптовалютная биржа Coinbase проведет первый прямой листинг на Nasdaq. В четверг она подала заявку на свой первый выход на фондовую биржу в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). В качестве риска для рынка криптовалюты цифровая торговая площадка указала раскрытие личности Сатоши Накамото, а также его возможные действия на рынке, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари:.

– Если кто не в курсе, Сатоши Накамото — это псевдоним, используемый одним человеком или группой людей, которые создали биткоин. В случае раскрытия личности Сатоши Накамото стоимость биткоина может значительно упасть. Coinbase также упоминает, что в личном хранилище Накомото содержится более 1 млн биткоинов. Если Накамото решит перевести свои биткоины в деньги, он может негативно повлиять на крипторынок и дестабилизировать его.

Накомото первым начал добычу биткоинов, а его доля в них теперь составляет почти 5% всего рынка этой криптовалюты. Биткоин пользуется спросом у трейдеров из-за его децентрализованной природы. Он не принадлежит какому-либо частному инвестору или государству и не регулируется ими. Однако мы не думаем, что крипта когда-нибудь реально потеснит традиционные деньги. Мода на нее пройдет, а инвестиции рано или поздно обнулятся. Другое дело, что свободных денег сейчас в мире слишком много. И должны дорожать практически все активы без исключения.