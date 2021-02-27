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Оркестр Мариинского театра не будет участвовать в «Звездах на Байкале» из-за травмы Гергиева

Концерты оркестра Мариинского театра в Иркутске в рамках фестиваля «Звезды на Байкале» не состоятся из-за травмы художественного руководителя и дирижера коллектива Валерия Гергиева, сообщает на своей странице в Instagram организатор фестиваля, пианист Денис Мацуев.

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«К большому сожалению, последние два концерта нашего фестиваля пройдут без Валерия Гергиева и оркестра Мариинского театра. Маэстро позвонил мне сегодня и сказал, что получил травму ноги, из-за которой врачи категорически запретили ему перелеты», – написал музыкант.

При этом концерты не будут отменены. Вместо оркестра выступит сам Денис Мацуев, который прямо сейчас разучивает все музыкальные партии. Пианист пообещал провести концерты на самом высоком уровне, «чтобы у всех осталось прекрасное настроение и замечательное послевкусие от XV Музыкального фестиваля “Звёзды на Байкале”».

Мацуев также сообщил, что Гергиев пообещал после выздоровления приехать в Иркутск с отдельным концертом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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