Аферисты под видом банкиров убедили жительницу Усть-Илимска взять кредит в 200 тыс. рублей

ГУ МВД России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что мошенники, выдававшие себя за банкиров, убедили жительницу города Усть-Илимска оформить кредит в 200 тысяч рублей и отдать им эти деньги.

Преступники позвонили женщине по телефону накануне от лица финансовой организации и сообщили, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит. Они заявили, что для отмены операции нужно оформить заем на ту же сумму и отправить деньги на «страховые ячейки».

«При этом мошенники приказали сохранять секретность операции. Испуганная женщина выполнила все указания злоумышленников», – говорится в сообщении. В итоге жительница Усть-Илимска лишилась денег и осталась в долгу у банка.