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«Роспечать» заявила о ликвидации киосков в Иркутске и Санкт-Петербурге

Сеть киосков прессы «Роспечать» решила закрыть розничный бизнес в городах страны, в частности в Иркутске и Санкт-Петербурге киоски решили ликвидировать полностью из-за нерентабельности бизнеса, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.

В других городах бизнес «передали» конкурентам – около 500 из 2000 киосков в Краснодаре, Самаре, Владимире перешли компании «Антерес», часть из них выкуплена, часть арендована. Киоски в Новосибирске перешли к «Интего-Пресс», в Нижнем Новгороде и Рязани – «Амо-Пресс».

Ежегодное снижение спроса на подписные издания составляет 10-15%, а в «пандемийном» 2020 году объем подписки по каталогам «Роспечати» снизился на 35%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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