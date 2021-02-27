Иркутск, Усть-Илимск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно его данным, лидерами по суточному приросту больных стали Иркутск, Усть-Илимск и Ангарск.

230 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 75 (всего 19 481), в Усть-Илимске – 26 (всего 3 598), в Ангарске – 20 (всего 5 167), в Иркутском районе – 17 (всего 3 637), в Шелеховском районе – 15 (всего 689).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 19 481, Ангарск – 5 167, Иркутский район – 3 637, Усть-Илимск – 3 598, Братск – 3 299.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 55,7 тысячи человек.