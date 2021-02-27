Иркутск, Усть-Илимск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно его данным, лидерами по суточному приросту больных стали Иркутск, Усть-Илимск и Ангарск.
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26 февраля 2021
230 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 75 (всего 19 481),
- в Усть-Илимске – 26 (всего 3 598),
- в Ангарске – 20 (всего 5 167),
- в Иркутском районе – 17 (всего 3 637),
- в Шелеховском районе – 15 (всего 689).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 19 481,
- Ангарск – 5 167,
- Иркутский район – 3 637,
- Усть-Илимск – 3 598,
- Братск – 3 299.
Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 55,7 тысячи человек.