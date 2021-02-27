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Иркутск, Усть-Илимск и Ангарск – в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно его данным, лидерами по суточному приросту больных стали Иркутск, Усть-Илимск и Ангарск.

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230 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 75 (всего 19 481),
  2. в Усть-Илимске – 26 (всего 3 598),
  3. в Ангарске – 20 (всего  5 167),
  4. в Иркутском районе – 17 (всего 3 637),
  5. в Шелеховском районе – 15 (всего 689).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 19 481,
  2. Ангарск – 5 167,
  3. Иркутский район – 3 637,
  4. Усть-Илимск – 3 598,
  5. Братск – 3 299.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 55,7 тысячи человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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