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Правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году упростили

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В этом году выпускники школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам, сообщает РИА Новости. Это решение принято в связи коронавирусом, говорится в сообщении правительства.

Так, девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки, информатику и информационно-коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке) они сдавать не будут.

Одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоят Государственные выпускные экзамены по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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