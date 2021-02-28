Производители алюминия разработали герметичную упаковку для «Спутника V»

Вестник алюминиевой ассоциации сообщил, что производители алюминия разработали герметичную упаковку для вакцины «Спутник V» и других противовирусных препаратов.

Речь об алюминиевом колпачке, который будут изготавливать из алюминиевой ленты, произведенной в прокатном цехе Арконик СМЗ. Очередная партия металла из сплава 8011 будет отгружена дистрибьютору «Центр обработки металла «МОСТ-1», который далее направит продукцию ведущим фармацевтическим компаниям страны, в том числе старейшему производителю медицинских иммунобиологических препаратов в России – филиалу «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.

Такая упаковка обладает отличными барьерными свойствами, стойкостью к коррозии, инертностью по отношению к агрессивным веществам и не дает пробке выскочить из горловины бутылки или флакона, где под давлением находится препарат.