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Производители алюминия разработали герметичную упаковку для «Спутника V»

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Вестник алюминиевой ассоциации сообщил, что производители алюминия разработали герметичную упаковку для вакцины «Спутник V» и других противовирусных препаратов.

Речь об алюминиевом колпачке, который будут изготавливать из алюминиевой ленты, произведенной в прокатном цехе Арконик СМЗ. Очередная партия металла из сплава 8011 будет отгружена дистрибьютору «Центр обработки металла «МОСТ-1», который далее направит продукцию ведущим фармацевтическим компаниям страны, в том числе старейшему производителю медицинских иммунобиологических препаратов в России – филиалу «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России.

Такая упаковка обладает отличными барьерными свойствами, стойкостью к коррозии, инертностью по отношению к агрессивным веществам и не дает пробке выскочить из горловины бутылки или флакона, где под давлением находится препарат.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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