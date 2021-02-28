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Высокий уровень антител не гарантирует защиту от COVID-19 – ученые

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Исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» (разработчик ванцины от коронавируса)Татьяна Непомнящих заявила, что высокий уровень антител не гарантирует эффективной защиты от COVID-19, сообщает «Комсомольская правда».

«Чрезмерная стимуляция иммунитета – это же не слишком хорошо. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса», – заявила Непомнящих.

Напомним, на сегодняшний день прививку от коронавируса в России поставили около 4 миллионов людей, из них 17,5 тысячи – в Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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