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Иркутск и Усть-Илимск – снова в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно данным, лидерами по суточному приросту больных стали Иркутск, Усть-Илимск и Ангарск – вчера рейтинг был аналогичным.

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228 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 79 (всего 19 560),
  2. в Усть-Илимске – 22 (всего 3 620),
  3. в Ангарске – 21 (всего  5 188),
  4. в Иркутском районе – 18 (всего 3 655),
  5. в Братске – 14 (всего 3313).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 19 560,
  2. Ангарск – 5 188,
  3. Иркутский район – 3 655,
  4. Усть-Илимск – 3 620,
  5. Братск – 3 313.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 55,9 тысячи жителей Приангарья.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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