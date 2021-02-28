Иркутск и Усть-Илимск – снова в лидерах по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно данным, лидерами по суточному приросту больных стали Иркутск, Усть-Илимск и Ангарск – вчера рейтинг был аналогичным.

228 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 79 (всего 19 560), в Усть-Илимске – 22 (всего 3 620), в Ангарске – 21 (всего 5 188), в Иркутском районе – 18 (всего 3 655), в Братске – 14 (всего 3313).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 19 560, Ангарск – 5 188, Иркутский район – 3 655, Усть-Илимск – 3 620, Братск – 3 313.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили у 55,9 тысячи жителей Приангарья.